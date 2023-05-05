В Минобороны раскрыли, сколько получают контрактники в зоне СВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны РФ раскрыли информацию о денежном довольствии, которое выплачивают контрактникам, находящимся в зоне СВО.

Фото: Вадим Савицкий

В ведомстве уточнили, что на итоговую сумму влияют звание, выслуга лет, специальность и должность военнослужащего. При этом минимальное денежное довольствие, на которое может рассчитывать боец ВС РФ в зоне СВО — 204 тысячи рублей, — именно столько платят стрелку.

Зарплата повара, пулемётчика, гранатомётчика или водителя здесь начинается от 211 тысяч, старшему сапёру платят от 216 тысяч рублей, довольствие старшего телефониста равно 219 тысяч, а инструктору штаба положена зарплата от 226 тысяч рублей.

Согласно сообщению Минобороны, зарплата заместителя командира взвода ещё выше — она начинается от 242 тысяч рублей.

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