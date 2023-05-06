Рогов заявил о резкой активизации ВСУ на Ореховском направлении

Подразделения ВСУ на Ореховском направлении начали активные боевые действия с использованием дронов, артиллерии и тяжёлой техники, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

"Кратно увеличилось использование сбросов ВОГов (выстрелов для подствольного гранатомёта. — Прим. ред.) с БПЛА, активнее работает вражеская артиллерия и танки", — пояснил он в своём Telegram-канале.

В ответ российские бойцы ведут точный прицельный огонь. За последние сутки удалось уничтожить два танка неприятеля и один броневик, добавил Рогов.

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