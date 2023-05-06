В Москве сегодня проходит церемония прощания с известным модельером Валентином Юдашкиным. Прямую трансляцию с Троекуровского кладбища ведёт "МК". Журналисты отмечают, что медийных персон, приехавших проводить кутюрье в последний путь, гораздо больше, чем на проводах Вячеслава Зайцева.
Кроме родных и близких модельера, на кладбище уже прибыли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исполнители Олег Газманов, Стас Михайлов, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров и вдова бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елена Батурина.
Также на прощание приехала и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, прилетевшая специально для этого из Израиля. Однако её репортёры не видят. Чёрный "Роллс-Ройс" певицы подъехал к траурному залу с заднего входа и остановился прямо около двери. Видео публикует Shot.
Напомним, Юдашкина не стало 2 мая. Он боролся с раком почки, который дал метастазы в головной мозг с 2016 года.
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