Руденко: более 50 иностранных советников и офицеров ВСУ уничтожено ударом по военной академии в Одессе

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате удара российских Вооружённых Сил беспилотниками "Герань" по военной академии в Одессе было уничтожено более 50 военнослужащих вооружённых сил Украины, а также иностранных советников, которые проводили обучение командного состава для ВСУ. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале со ссылкой на источники с мест.

Фото: flickr. com

По их данным, ранения различной степени тяжести получили еще до 300 украинских военнослужащих.

Источники также сообщают, что после удара для помощи раненым иностранным советникам целый этаж городской больницы был перекрыт, а с врачей брали подписку о неразглашении сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Напомним, ВС РФ 4 апреля нанесли групповой удар дронами "Герань" по академии сухопутных войск ВСУ, расположённой в Одессе.

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