В результате удара российских Вооружённых Сил беспилотниками "Герань" по военной академии в Одессе было уничтожено более 50 военнослужащих вооружённых сил Украины, а также иностранных советников, которые проводили обучение командного состава для ВСУ. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале со ссылкой на источники с мест.
По их данным, ранения различной степени тяжести получили еще до 300 украинских военнослужащих.
Источники также сообщают, что после удара для помощи раненым иностранным советникам целый этаж городской больницы был перекрыт, а с врачей брали подписку о неразглашении сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Напомним, ВС РФ 4 апреля нанесли групповой удар дронами "Герань" по академии сухопутных войск ВСУ, расположённой в Одессе.
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