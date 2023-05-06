Армия России начала применять в зоне СВО гибридное оружие с "уникальными возможностями" на базе МТ-ЛБ

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные начали использовать в зоне спецоперации новое гибридное оружие. Они поставили зенитную установку С-60 на бронемашину МТ-ЛБ. Минобороны России представляет его как "мощное вооружение" с "уникальными возможностями". Об этом пишет украинское издание Defense Express.

Фото: https://en.defence-ua.com/news/russians_installed_the_s_60_anti_aircraft_gun_on_the_mt_lb_armored_vehicle-6624.html

Авторы статьи отметили, что ранее Армия России уже представила корабельную зенитную установку 2М-3 на бронеавтомобиле МТ-ЛБ и артиллерийский тягач АТС-59Г.

На этот раз русские создали на базе МТ-ЛБ систему, не предназначенную для поражения воздушных целей, это, скорее эрзац-самоходной артиллерийской установки или штурмового орудия. Согласно заявленным характеристикам, она может вести огонь на дальность до 6 километров, добавили аналитики

Следует отметить, что вооружённые силы Украины (ВСУ) также активно используют С-60 в такой роли и, к сожалению, этот опыт переняли русские, говорится в материале.

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