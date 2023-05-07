Буданов: мы убивали русских и будем убивать их в любой точке мира

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев причастен к убийствам российских общественных деятелей и военкоров.

Фото: https://yandex.ru/

Об этом уже открыто заявляет глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

"Началось это не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Всё, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", — в интервью западному новостному порталу Yahoo прямо сказал националист.

Сегодня в соцсетях и в комментариях российских СМИ давно уже просматривается желание возродить СМЕРШ и практику Советского Союза по адекватному ответу на террор, чтобы враги тысячу раз подумали, прежде чем решиться идти на убийство, отмечает портал "Русская Весна".

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