Киев причастен к убийствам российских общественных деятелей и военкоров.
Об этом уже открыто заявляет глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.
"Началось это не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Всё, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", — в интервью западному новостному порталу Yahoo прямо сказал националист.
Сегодня в соцсетях и в комментариях российских СМИ давно уже просматривается желание возродить СМЕРШ и практику Советского Союза по адекватному ответу на террор, чтобы враги тысячу раз подумали, прежде чем решиться идти на убийство, отмечает портал "Русская Весна".
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