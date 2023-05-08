Минобороны Украины: военные России "сбили" самолёт НАТО в Харьковской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли 7 мая удар из артиллерии по Харьковской области. В результате уничтожен памятник самолёту. Об этом заявили в Минобороны Украины, отметив при этом, что Россия "сбила" самолёт НАТО.

Фото: https://24tv.ua/ru/

Как пояснили в ведомстве, уничтожен антикварный самолёт чехословацкого производства Aero L-29 Delfin, установленный на постаменте в Волчанске.

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление о первом поражении российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" украинской системой Patriot над Киевом. Военный подтвердил информацию властей Украины, но добавил, что радоваться пока рано.

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