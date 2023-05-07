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Спикер ВСУ Игнат прокомментировал поражение ракеты "Кинжал" над Киевом: рано радоваться

1:04
Силовые структуры

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал поражение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" украинской системой Patriot, о чём вчера официально заявил Киев.

Спикер ВСУ Игнат прокомментировал поражение ракеты "Кинжал" над Киевом: рано радоваться
Фото: Военные и коммерческие технологии

Представитель украинского военного командования заметил, что россияне узнали об этом слишком рано.

"Мы должны радоваться, что имеем такое оружие, но радоваться рано, потому что его мало, нужно гораздо больше этих систем, чтобы защитить наши крупные города, защитить объекты инфраструктуры и атомной энергетики", — высказался Игнат в эфире телемарафона.

Добавим, фото сбитого "Кинжала" власти Украины пока не публиковали, но в СМИ они уже появились. В России заявлений ВСУ о сбитии "Кинжала" не комментировали.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что российский дрон "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, который недавно был отправлен Киеву Пентагоном для защиты от беспилотников.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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