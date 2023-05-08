Марков рассказал, что враги РФ хотят увидеть удар дронами или теракт в День Победы

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, почему на параде Победы в честь 9 мая не будет современных танков и авиации.

Фото: Правда.Ру

Марков объяснил, что большой интерес к Параду Победы в честь 9 мая вызван желанием публики увидеть возможный удар дронами или теракт прямо во время праздника.

"Хотят посмотреть, будет ли Путин выступать, зная что есть угроза теракта и удара дронами? Хотят оценить моральную силу президента России", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что парад Победы в 2023 году пройдёт очень скромно, так как авиация и современные танки должны быть на фронте.

"Иностранных лидеров почти не будет. Будет Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. Может быть Армения и Таджикистан", — объяснил Марков.

Он отметил, что сейчас не время не праздновать.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил 9 мая на Украине Днём Европы.

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