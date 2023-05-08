Рогов рассказал о напряжённой обстановке на линии соприкосновения в Запорожье

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация в Запорожской области на линии боевого соприкосновения сейчас весьма напряжённая. Таким мнением поделился глава регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Член главного совета администрации региона подчеркнул, что ВСУ активизировались, что, в свою очередь, привело к учащению обстрелов близлежащих населённых пунктов.

При этом ВС РФ не позволят украинским подразделениям пойти в наступление, заверил Рогов.

"Обстановка остается напряжённой. Противник демонстрирует готовность к активизации боевых действий, а также активизировал обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Наша армия готовится дать отпор украинским боевикам, если те решат сунуться", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов рассказал, что в ночь на 8 мая ВС РФ нанесли ракетные удары по сосредоточениям украинской техники и складам с боеприпасами по позициям ВСУ в той части Запорожья, которую контролирует Киев.

6 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможности наступления Киева со дня на день.

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