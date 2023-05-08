Ракетные удары, которые наносят российские военные по объектам на Украине, не смогут заставить Киев отказаться от контрнаступления. Более того, оно уже началось с громких диверсий в России. Такое мнение высказал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с "МК".
"В том, что сейчас удары наносятся по местам сосредоточения техники, складам боеприпасов, горюче-смазочных запасов, по командным пунктам местам сосредоточения личного состава, нет ничего удивительного", — отметил он.
ВСУ готовятся к контрнаступлению, и мы пытаемся помешать этому. Повлиять на сроки проведения операции и выбор противником направления главного и вспомогательного ударов можно, однако такую операцию не получится сорвать. По словам Кнутова, контрнаступление, несомненно, будет.
Эксперт напомнил, что у ВСУ есть семь тысяч беспилотников, и призвал не заниматься шапкозакидательством. Если допустить, что половина из них — это дроны-камикадзе, то можно представить, какой удар они могут нанести в той точке, которую выберут для атаки, заключил собеседник издания.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.