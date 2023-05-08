МК: Кнутов назвал цель ночных ракетных ударов России по резервам ВСУ

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетные удары, которые наносят российские военные по объектам на Украине, не смогут заставить Киев отказаться от контрнаступления. Более того, оно уже началось с громких диверсий в России. Такое мнение высказал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

"В том, что сейчас удары наносятся по местам сосредоточения техники, складам боеприпасов, горюче-смазочных запасов, по командным пунктам местам сосредоточения личного состава, нет ничего удивительного", — отметил он.

ВСУ готовятся к контрнаступлению, и мы пытаемся помешать этому. Повлиять на сроки проведения операции и выбор противником направления главного и вспомогательного ударов можно, однако такую операцию не получится сорвать. По словам Кнутова, контрнаступление, несомненно, будет.

Эксперт напомнил, что у ВСУ есть семь тысяч беспилотников, и призвал не заниматься шапкозакидательством. Если допустить, что половина из них — это дроны-камикадзе, то можно представить, какой удар они могут нанести в той точке, которую выберут для атаки, заключил собеседник издания.

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