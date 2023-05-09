"РВ": перспективы успеха украинского контрнаступления сомнительны

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик ВСУ и блогер, который известен под ником Арти Грин, заявил, что перспективы успеха украинского контрнаступления сомнительны из-за того, что армия Незалежной находится в "позиционном тупике".

Фото: Mil.gov.ua

По словам боевика, ВСУ удастся "отгрызть" кусочек земли при контрнаступлении, но территория не будет иметь стратегического значения.

"В случае военной удачи и Крым возможен. Но есть большие сомнения — я не вижу хорошего полководческого таланта у наших полководцев, а вижу повторяющиеся ошибки", — приводит слова блогера-боевика "Русская весна".

Как подчеркнул украинец, чтобы командование ВСУ достигло хоть каких-то успехов, им необходимо обучатся у специалистов Североатлантического альянса ещё несколько лет.

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