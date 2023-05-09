Политолог Питер Харрис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен установить контроль над Запорожьем, Крымом и Донбассом. Планы Киева сохранятся и при временном перемирии, подчеркнул специалист.
"Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории", — предупредил эксперт в статье для 19FortyFive.
Даже после заключения мирного договора украинские власти продолжат хотеть возобновить боевые действия и получить более выгодные условия для переговоров, отметил политолог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.