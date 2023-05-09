Политолог Харрис предупредил о реваншистских настроениях Зеленского после завершения спецоперации

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Питер Харрис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен установить контроль над Запорожьем, Крымом и Донбассом. Планы Киева сохранятся и при временном перемирии, подчеркнул специалист.

Фото: tvc.ru

"Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории", — предупредил эксперт в статье для 19FortyFive.

Даже после заключения мирного договора украинские власти продолжат хотеть возобновить боевые действия и получить более выгодные условия для переговоров, отметил политолог.

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