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Американский генерал назвал парадоксальную проблему НАТО

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Силовые структуры

Успех ВСУ на поле боя является самой важной проблемой НАТО. Об этом заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

Американский генерал назвал парадоксальную проблему НАТО
Фото: US Air Force

По его словам, на Западе беспокоятся о победе Украины, потому что президент Путин снова и снова использует страх европейцев, который возник в начале конфликта. Этот страх заключается в ядерной эскалации и распространении войны в Европе, подчеркнул генерал, передает РИА "Новости".

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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