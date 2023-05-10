Американский генерал назвал парадоксальную проблему НАТО

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Успех ВСУ на поле боя является самой важной проблемой НАТО. Об этом заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

Фото: US Air Force

По его словам, на Западе беспокоятся о победе Украины, потому что президент Путин снова и снова использует страх европейцев, который возник в начале конфликта. Этот страх заключается в ядерной эскалации и распространении войны в Европе, подчеркнул генерал, передает РИА "Новости".