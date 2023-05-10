TNI: переданные Украине системы ПВО Patriot имеют серьёзную уязвимость для ракет ВКС РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решение поставить украинской армии системы противовоздушной обороны Patriot является стратегической ошибкой Пентагона. В России прекрасно осведомлены о главной уязвимости комплексов, заявил американский военный эксперт Джефф Ламер.

Фото: ya.ru

Во время работы системы излучение радара Patriot легко обнаруживается, что превращает комплекс в лёгкую мишень для ракет ВКС РФ.

"Системы Patriot являются уязвимыми. Это означает, что Patriot не способен выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины", — подчеркнул специалист в издании The National Interest.

Именно поэтому, отмечает Ламер, "Патриот" может создать у Киева ложное ощущение защиты, что приведёт только к росту количества жертв среди украинских солдат.

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