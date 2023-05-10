Решение поставить украинской армии системы противовоздушной обороны Patriot является стратегической ошибкой Пентагона. В России прекрасно осведомлены о главной уязвимости комплексов, заявил американский военный эксперт Джефф Ламер.
Во время работы системы излучение радара Patriot легко обнаруживается, что превращает комплекс в лёгкую мишень для ракет ВКС РФ.
"Системы Patriot являются уязвимыми. Это означает, что Patriot не способен выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины", — подчеркнул специалист в издании The National Interest.
Именно поэтому, отмечает Ламер, "Патриот" может создать у Киева ложное ощущение защиты, что приведёт только к росту количества жертв среди украинских солдат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.