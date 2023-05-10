В ходе боёв в Донбассе украинские силы применяют различные хитрости, чтобы сдержать продвижение ВС РФ.
Накануне солдаты ВСУ пытались спрятать самоходную артиллерийско-миномётную установку "Нона" от российских разведывательных беспилотников, укрыв боевую машину в лесополосе.
Вопреки планам противника, "самоходка" была обнаружена и её координаты передали артиллерийскому расчёту, сообщает издание "Русская весна". Украинские военнослужащие опубликовали видео, в котором показали остатки "Ноны".
"Разорвало "бэху" нашу", — прокомментировал автор ролика за кадром.
Ранее американский военный эксперт пришёл к выводу, что огромные потери в украинском конфликте оставляют Киеву единственный шанс — втянуть США в полномасштабную войну с русскими.
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