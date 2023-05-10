Русская весна: украинскую САУ "Нона" разорвало на части артиллерией ВС РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе боёв в Донбассе украинские силы применяют различные хитрости, чтобы сдержать продвижение ВС РФ.

Накануне солдаты ВСУ пытались спрятать самоходную артиллерийско-миномётную установку "Нона" от российских разведывательных беспилотников, укрыв боевую машину в лесополосе.

Вопреки планам противника, "самоходка" была обнаружена и её координаты передали артиллерийскому расчёту, сообщает издание "Русская весна". Украинские военнослужащие опубликовали видео, в котором показали остатки "Ноны".

"Разорвало "бэху" нашу", — прокомментировал автор ролика за кадром.

Ранее американский военный эксперт пришёл к выводу, что огромные потери в украинском конфликте оставляют Киеву единственный шанс — втянуть США в полномасштабную войну с русскими.