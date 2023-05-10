Gray Zone: в Европе возрастает угроза неонацистского терроризма

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В Европе возрастает угроза неонацистского терроризма, связанная с возвращением боевиков из Украины. Об этом пишет американское издание Gray Zone.

Фото: REX/ Shutterstock

По словам журналиста Кита Кларенберга, недавно стало известно о задержании в Париже двух неонацистов, которые прибыли из Украины и были обнаружены с патронами и автоматами.

"Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции", — говорится в публикации, передает РИА "Новости".