В Европе возрастает угроза неонацистского терроризма, связанная с возвращением боевиков из Украины. Об этом пишет американское издание Gray Zone.
По словам журналиста Кита Кларенберга, недавно стало известно о задержании в Париже двух неонацистов, которые прибыли из Украины и были обнаружены с патронами и автоматами.
"Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции", — говорится в публикации, передает РИА "Новости".
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