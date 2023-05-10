Военкоры Украины признали успехи ВС РФ под Авдеевкой: "Ситуация очень сложная"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные корреспонденты, которые находятся в Авдеевке, заявили, что ситуация для группировки ВСУ в регионе заметно ухудшилась. Российская армия усилила давление на подступах к городу сразу с нескольких сторон.

Фото: redstar.ru

Военкоры признали, что ВСУ потеряли ряд занимаемых позиций в районе населённых пунктов Первомайское и Невельское. Командование войск киевского режима направило в регион подкрепления, однако прибывшая группировка территориальной обороны попала под артиллерийский огонь ВС РФ.

"В направлении Невельского противник имел успехи. Ситуация очень сложная", — цитирует слова украинских военкоров "Военное обозрение".

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