ФСБ предотвратила убийство начальника полиции в Запорожье и с боем задержала диверсанта

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области России.

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, диверсант действовал по указанию Главного управления разведки министерства обороны Украины.

"Целью являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт. Кирилловка", — пояснил представитель региональных властей под опубликованным роликом с задержанием злоумышленника.

Он добавил, что преступник пытался оказать вооруженное сопротивление при задержании, но был обезоружен спецназом ФСБ России. При обыске дома, где проживал задержанный, следователи обнаружили и изъяли детали, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.