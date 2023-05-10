Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области России.
По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, диверсант действовал по указанию Главного управления разведки министерства обороны Украины.
"Целью являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт. Кирилловка", — пояснил представитель региональных властей под опубликованным роликом с задержанием злоумышленника.
Он добавил, что преступник пытался оказать вооруженное сопротивление при задержании, но был обезоружен спецназом ФСБ России. При обыске дома, где проживал задержанный, следователи обнаружили и изъяли детали, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.
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