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ФСБ предотвратила убийство начальника полиции в Запорожье и с боем задержала диверсанта

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Силовые структуры

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области России.

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, диверсант действовал по указанию Главного управления разведки министерства обороны Украины.

"Целью являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт. Кирилловка", — пояснил представитель региональных властей под опубликованным роликом с задержанием злоумышленника.

Он добавил, что преступник пытался оказать вооруженное сопротивление при задержании, но был обезоружен спецназом ФСБ России. При обыске дома, где проживал задержанный, следователи обнаружили и изъяли детали, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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