Войска ВС Украины массово перебрасывают силы из Харькова в Запорожье

Вооружённые силы Украины перебрасывают войска из Харьковской и Сумской областей. Об этом проинформировал Telegram-канал "Иди и смотри".

Фото: 9111.ru

"Основное направление — Запорожье. Через Днепропетровск", — передаёт источник слова одного из местных жителей.

Отмечается, что последние несколько дней ВСУ активно ведут разведку боем на данном участке фронта.

Ранее аналитики предполагали, что Запорожское направление станет ключевым в контрнаступлении ВСУ. Временный глава региона Евгений Балицкий также сообщал о концентрации крупной группировки украинских войск, состоящей из примерно 40 тысяч бойцов, в северных частях области.

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