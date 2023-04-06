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РИА Новости: ВС Украины могут активизироваться на Запорожском фронте и начать наступление

1:37
Силовые структуры

ВСУ в скором времени могут активизироваться на Запорожском фронте. Он выступает одним из вероятных направлений генерального наступления войск Украины. По словам обозревателя РИА Новости Андрея Коца, на данном участке имеется ключевой объект, от которого зависят сотни тысяч жизней, — Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

РИА Новости: ВС Украины могут активизироваться на Запорожском фронте и начать наступление

Из-за постоянных ударов со стороны ВСУ Россия тщательно защищает её от вторжения. Киев прямо угрожает нападением на станцию. Исполняющий обязанности главы украинского "Энергоатома" Пётр Котин недавно в беседе с корреспондентом Bloomberg сообщил, что ВСУ должны захватить ЗАЭС. 

На днях станцию посетила комиссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Им показали последствия недавних обстрелов объекта.

"Обстреливали  со стороны Марганца. Целились в резервные дизель-генераторы, чтобы лишить ЗАЭС возможности работать автономно. Это лишний козырь для шантажа. Но мы всё уже отремонтировали. Страшно думать о последствиях, если бы не прекратили тогда бомбить", — поделился руководитель станции Юрий Черничук.

На объекте боятся обострения ситуации. Этого же опасаются и в МАГАТЭ. Гросси сообщил, что обе стороны наращивают военные силы в регионе.

"Мы настаивали на создании зоны безопасности вокруг станции, но эту идею не удалось реализовать. Теперь мы сосредоточились на защите непосредственно ЗАЭС", — заявил он журналистам.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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