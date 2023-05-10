В Белоруссии предотвратили теракты, запланированные на время празднования Дня Победы

КГБ Белоруссии предотвратил несколько терактов, которые планировалось провести во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает белорусское телевидение.

Фото: GLOBALPOST/TRACEY SHELTON

Как отметил глава КГБ республики Иван Тертеля, в стране планировались совершить несколько терактов как непосредственно в День Победы, так и в преддверии праздника. Взрывные устройства обнаружили в составе партии бытовых приборов, прибывших в республику из-за рубежа. Следы организаторов терактов ведут на Украину.