КГБ Белоруссии предотвратил несколько терактов, которые планировалось провести во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает белорусское телевидение.
Как отметил глава КГБ республики Иван Тертеля, в стране планировались совершить несколько терактов как непосредственно в День Победы, так и в преддверии праздника. Взрывные устройства обнаружили в составе партии бытовых приборов, прибывших в республику из-за рубежа. Следы организаторов терактов ведут на Украину.
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