Лавров: США формируют "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ* для дестабилизации обстановки в стране

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель МИД России Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон начал создавать "Армию свободной Сирии", в которую войдут члены террористической организации "Исламское государство"*.

Фото: t.me/MID_Russia

"Цель — использовать боевиков против законных вооружённых властей Сирии для дестабилизации обстановки в стране", — отметил министр во время встречи с иранскими, сирийскими и турецкими коллегами.

По словам главы внешнеполитического ведомства, военные стран-партнёров обсуждали эту угрозу и договорились о плане совместных действий.

*признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ

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