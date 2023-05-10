Руководитель МИД России Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон начал создавать "Армию свободной Сирии", в которую войдут члены террористической организации "Исламское государство"*.
"Цель — использовать боевиков против законных вооружённых властей Сирии для дестабилизации обстановки в стране", — отметил министр во время встречи с иранскими, сирийскими и турецкими коллегами.
По словам главы внешнеполитического ведомства, военные стран-партнёров обсуждали эту угрозу и договорились о плане совместных действий.
*признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
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