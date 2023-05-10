Замсекретаря Совбеза РФ Гребёнкин: российские подростки получали до 10 тысяч рублей за диверсии

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин сообщил, что украинские спецслужбы и неонацисты отправляли школьникам в РФ от 5 до 10 тысяч рублей за организацию диверсии на железных дорогах.

Фото: zen.yandex. ru

"Калечится жизнь подростков", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт "Российская газета".

Как сказал политик, глупые молодые люди верят, что у них получится скрыть свои личности и избежать наказания. Вместе с этим замсекретаря СБ напомнил: граждане могут получить за диверсию и террористические атаки до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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