Замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин сообщил, что украинские спецслужбы и неонацисты отправляли школьникам в РФ от 5 до 10 тысяч рублей за организацию диверсии на железных дорогах.
"Калечится жизнь подростков", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт "Российская газета".
Как сказал политик, глупые молодые люди верят, что у них получится скрыть свои личности и избежать наказания. Вместе с этим замсекретаря СБ напомнил: граждане могут получить за диверсию и террористические атаки до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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