Кулеба: если бы русские могли убить Зеленского, они бы обязательно попытались

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о вероятности физического устранения президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: eurointegration.com.ua

Глава украинского МИДа заявил в интервью немецкому изданию Bild*, что Медведеву нужно "меньше пить водки". Также, по мнению Кулебы, если бы у России была возможность это сделать, то они бы сделали.

"Если бы русские могли убить Зеленского, они бы обязательно попытались", — заявил дипломат.

Он добавил, что опасается покушения и на свою жизнь тоже, поэтому пьёт воду только из запечатанных бутылок.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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