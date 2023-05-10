Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о вероятности физического устранения президента Украины Владимира Зеленского.
Глава украинского МИДа заявил в интервью немецкому изданию Bild*, что Медведеву нужно "меньше пить водки". Также, по мнению Кулебы, если бы у России была возможность это сделать, то они бы сделали.
"Если бы русские могли убить Зеленского, они бы обязательно попытались", — заявил дипломат.
Он добавил, что опасается покушения и на свою жизнь тоже, поэтому пьёт воду только из запечатанных бутылок.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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