Боевики украинской армии перешли в контратаку на Донецком направлении и попытались отбить свои позиции, которые были потеряны в ходе спецоперации. Однако манёвры ВСУ провалились. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Противник нарвался на шквал огня ВС РФ в районе Авдеевки. Граната из ручного противотанкового гранатомёта попала точно в танк, а артиллерия уничтожила боевую машину пехоты. После провальной контратаки украинские солдаты были вынуждены бежать обратно.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.