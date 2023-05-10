РВ: контратака ВСУ нарвалась на шквал огня ВС РФ и обернулась провалом у Авдеевки

Боевики украинской армии перешли в контратаку на Донецком направлении и попытались отбить свои позиции, которые были потеряны в ходе спецоперации. Однако манёвры ВСУ провалились. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Противник нарвался на шквал огня ВС РФ в районе Авдеевки. Граната из ручного противотанкового гранатомёта попала точно в танк, а артиллерия уничтожила боевую машину пехоты. После провальной контратаки украинские солдаты были вынуждены бежать обратно.