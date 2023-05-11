Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ обстрелял административное здание в Брянской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Украине, атаковал административный объект в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Фото: crimea.ria.ru

По его словам, инцидент зафиксирован в Стародубе. Он отметил, что жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Как пояснил губернатор, к месту случившегося выехали специалисты оперативных служб.

"Украинским беспилотником совершён обстрел административного здания в Стародубе", — подчеркнул Богомаз в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в День Победы украинские боевики атаковали населённый пункт Сушаны, расположенный в Брянской области.

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