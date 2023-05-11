Секретарь СНБО Данилов заявил, что армия Украины не собирается сдавать Артёмовск

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия не собирается уходить из Артёмовска, несмотря на сложную ситуацию. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, лишь удержав город, можно достичь тактических и стратегических целей, обозначенных украинским командованием.

"Мы Артёмовск сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым", — отметил Данилов в эфире канала "Рада".

Ранее секретарь СНБО сообщил, что некоторые страны начали пытаться усадить Киев за стол переговоров с РФ на условиях Москвы. Он подчеркнул: по этому поводу уже запустили информационную кампанию. Как уточнил Данилов, Украина не планирует "сдавать национальные интересы".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.