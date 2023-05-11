Попов: новый лётный отряд ВКС РФ выполнит ряд важнейших задач в зоне СВО на Украине

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Количество боевых задач для российской авиации в зоне спецоперации на Украине неуклонно растёт. На этом фоне необходимо привлекать к работе ранее уволенных представителей вооружённых сил, которые имеют боевой опыт в других кампаниях. Об этом заявил военный лётчик Владимир Попов.

Фото: goodfon.ru

"Думаю, что многие лётчики, услышав призыв Минобороны через СМИ или информирование военкоматов, будут согласны ещё раз послужить своей стране в нынешних условиях. Да и в целом, на мой взгляд, мы нуждаемся в увеличении численности армии", — отметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Данный отряд будет выполнять широкий спектр задач, указал генерал-майор. Специальное лётное подразделение, сформированное из добровольцев с боевым опытом, позволит эффективно уничтожать военные объекты противника, базы ВСУ и скопления живой силы.

"Также важно своевременно поражать заводы, на которых ВСУ производят снаряды и вооружения. Нельзя забывать и о логистических целях — железных дорогах или мостах", — заключил Попов.

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