Количество боевых задач для российской авиации в зоне спецоперации на Украине неуклонно растёт. На этом фоне необходимо привлекать к работе ранее уволенных представителей вооружённых сил, которые имеют боевой опыт в других кампаниях. Об этом заявил военный лётчик Владимир Попов.
"Думаю, что многие лётчики, услышав призыв Минобороны через СМИ или информирование военкоматов, будут согласны ещё раз послужить своей стране в нынешних условиях. Да и в целом, на мой взгляд, мы нуждаемся в увеличении численности армии", — отметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Данный отряд будет выполнять широкий спектр задач, указал генерал-майор. Специальное лётное подразделение, сформированное из добровольцев с боевым опытом, позволит эффективно уничтожать военные объекты противника, базы ВСУ и скопления живой силы.
"Также важно своевременно поражать заводы, на которых ВСУ производят снаряды и вооружения. Нельзя забывать и о логистических целях — железных дорогах или мостах", — заключил Попов.
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