Генерал-майор авиации, председатель Президиума "Офицеров России" и Герой России Сергей Липовой рассказал в пресс-центре НСН о деталях призыва на военные сборы из запаса. Он отметил, что это особенно необходимо на фоне проведения специальной военной операции.
Цель сборов — вспомнить навыки, познакомиться с новыми образцами оружия и тактикой, чтобы в случае мобилизации резерв уже был готов и не тратил время на подготовку.
"Сборы проводятся по всей стране, это плановый характер, не надо удивляться и бояться. Нам нужен готовый резерв на случай, если спецоперация будет расширена, её география. Я думаю, что этого не произойдёт, но в любом случае", — объяснил он.
Липовой отметил, что не исключена новая волна мобилизации. Всё зависит от ситуации в зоне СВО. Генерал-майор сообщил, что сборы проводятся для военнослужащих до 45-50 лет разных специальностей.
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