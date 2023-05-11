Генерал-майор Липовой заявил, что призыв на военные сборы граждан РФ необходим на случай мобилизации

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-майор авиации, председатель Президиума "Офицеров России" и Герой России Сергей Липовой рассказал в пресс-центре НСН о деталях призыва на военные сборы из запаса. Он отметил, что это особенно необходимо на фоне проведения специальной военной операции.

Фото: ВКонтакте

Цель сборов — вспомнить навыки, познакомиться с новыми образцами оружия и тактикой, чтобы в случае мобилизации резерв уже был готов и не тратил время на подготовку.

"Сборы проводятся по всей стране, это плановый характер, не надо удивляться и бояться. Нам нужен готовый резерв на случай, если спецоперация будет расширена, её география. Я думаю, что этого не произойдёт, но в любом случае", — объяснил он.

Липовой отметил, что не исключена новая волна мобилизации. Всё зависит от ситуации в зоне СВО. Генерал-майор сообщил, что сборы проводятся для военнослужащих до 45-50 лет разных специальностей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.