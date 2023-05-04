Марков и Баширов назвали слухи о новой волне мобилизации в России обычной ложью

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизация является спекулятивной темой, вокруг которой ходит множество слухов. Об этом заявил политтехнолог Марат Баширов. Запад ведёт против России гибридную войну, воздействуя на общество в информационном пространстве.

Фото: redstar.ru

Он подчеркнул, что слухи о второй волне частичной мобилизации "абсолютное враньё". Подобные вбросы координируют украинские силовики и спецслужбы Запада, указал Баширов.

Политолог Сергей Марков также отметил, что киевский режим использует такую тактику уже несколько лет. Украина пытается снять с себя вину за атаку дронов на Кремль и переключить внимание общественности на начало якобы мобилизационных мероприятий.

"Это обычная ложь. Сначала люди в Одессе сами себя сожгли, потом люди в Донбассе сами себя обстреливали, а сейчас Кремль сам себя атакует", — сказал Марков в беседе с НСН.

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