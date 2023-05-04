Мобилизация является спекулятивной темой, вокруг которой ходит множество слухов. Об этом заявил политтехнолог Марат Баширов. Запад ведёт против России гибридную войну, воздействуя на общество в информационном пространстве.
Он подчеркнул, что слухи о второй волне частичной мобилизации "абсолютное враньё". Подобные вбросы координируют украинские силовики и спецслужбы Запада, указал Баширов.
Политолог Сергей Марков также отметил, что киевский режим использует такую тактику уже несколько лет. Украина пытается снять с себя вину за атаку дронов на Кремль и переключить внимание общественности на начало якобы мобилизационных мероприятий.
"Это обычная ложь. Сначала люди в Одессе сами себя сожгли, потом люди в Донбассе сами себя обстреливали, а сейчас Кремль сам себя атакует", — сказал Марков в беседе с НСН.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.