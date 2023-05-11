ВСУ начали наступательную операцию. Корреспонденты RT сообщают, что из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра. Предполагается, что противник готовит десантную операцию.
По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе. Ранее по этому району активно работала российская авиация, а на территории Бериславского машиностроительного завода был уничтожен крупный склад с военной техникой.
Ранее военкор Поддубный сообщал, Вооружённые силы Украины начали операцию по окружению российских сил в Артёмовске.
Обновлено: информация о катерах и готовящейся операции была вброшена журналистом Владиславом Угольным и подхвачена СМИ.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.