ВС РФ взяли в плен боевика ВСУ, воровавшего золотые зубы у убитых сослуживцев

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе населённого пункта Яковлевка бойцы ВС РФ захватили в плен очередного солдата украинской армии. Кадры допроса опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Фото: regnum.ru

Во время досмотра у боевика нашли в карманах военный билет, плоскогубцы и небольшой пакетик со странными "драгоценностями". Позже выяснилось, что мародёр вырывал золотые зубы у погибших товарищей.

"При помощи плоскогубцев избавлял денацифицированных побратимов от лишних золотых зубов", — рассказал Руденко.

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