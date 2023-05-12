В районе населённого пункта Яковлевка бойцы ВС РФ захватили в плен очередного солдата украинской армии. Кадры допроса опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Во время досмотра у боевика нашли в карманах военный билет, плоскогубцы и небольшой пакетик со странными "драгоценностями". Позже выяснилось, что мародёр вырывал золотые зубы у погибших товарищей.
"При помощи плоскогубцев избавлял денацифицированных побратимов от лишних золотых зубов", — рассказал Руденко.
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