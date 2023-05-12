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ВС РФ взяли в плен боевика ВСУ, воровавшего золотые зубы у убитых сослуживцев

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Силовые структуры

В районе населённого пункта Яковлевка бойцы ВС РФ захватили в плен очередного солдата украинской армии. Кадры допроса опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

ВС РФ взяли в плен боевика ВСУ, воровавшего золотые зубы у убитых сослуживцев
Фото: regnum.ru

Во время досмотра у боевика нашли в карманах военный билет, плоскогубцы и небольшой пакетик со странными "драгоценностями". Позже выяснилось, что мародёр вырывал золотые зубы у погибших товарищей.

"При помощи плоскогубцев избавлял денацифицированных побратимов от лишних золотых зубов", — рассказал Руденко.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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