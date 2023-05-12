Российские войска наступают на востоке по нескольким направлениям. Украинская армия обороняется. Так охарактеризовала происходящее сейчас в зоне спецоперации заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале.
По её словам, оборонные меры включают не только оборону в прямом смысле, но и контрштурмы, и активные действия.
"Собственно, подобная ситуация на востоке длится уже несколько месяцев. Всё! Больше ничего не происходит", — заключила замминистра.
Ранее Маляр официально подтвердила продвижение ВСУ вперёд на два километра под Бахмутом (Артёмовском).
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.