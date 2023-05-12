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Анна Маляр: российские войска наступают на востоке по нескольким направлениям

Силовые структуры

Российские войска наступают на востоке по нескольким направлениям. Украинская армия обороняется. Так охарактеризовала происходящее сейчас в зоне спецоперации заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале.

Анна Маляр: российские войска наступают на востоке по нескольким направлениям
Фото: yakutsk.ru

По её словам, оборонные меры включают не только оборону в прямом смысле, но и контрштурмы, и активные действия.

"Собственно, подобная ситуация на востоке длится уже несколько месяцев. Всё! Больше ничего не происходит", — заключила замминистра.

Ранее Маляр официально подтвердила продвижение ВСУ вперёд на два километра под Бахмутом (Артёмовском).

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АРТАМОНОВ: российские войска в Судане. Что задумал Путин?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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