Американский разведчик Риттер: ВС России сожгут британские танки Challenger 2 на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предупредил, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидируют британские танки Challenger 2, которые получила Украина.

Фото: Телеграм-канал "Бабель"

"У ВСУ всего 14 танков Challenger 2. У них живучесть никакая. Их сожгут как и любой другой украинский танк", — подчеркнул специалист, видео с его мнением доступно на YouTube-канале U. S. Tour of Duty.

По словам Риттера, армия России готова противостоять оружию Запада. Вместе с этим эксперт прокомментировал передачу Киеву боеприпасов с обеднённым ураном. Разведчик отметил, что применение таких снарядов навредит ВСУ и загрязнит территорию как при катастрофе в Чернобыле.

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