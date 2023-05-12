Наступление украинской армии начнётся с мощного удара, который может проломить первую линию обороны ВС РФ. Затем атака будет остановлена резервами. Об этом заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан.
Он отметил, что наступление противника останавливается не первым эшелоном, а вторым, поэтому именно этот элемент боевого порядка усилен более мощно.
"Это будет жёсткий момент. Второй эшелон вводится на участке прорыва там, где наступающие достигают успеха, чтобы прорвать второй эшелон и выйти на оперативный простор", — отметил Трухан в эфире интернет-канала PolitWera.
Полковник подчеркнул, что вопрос о вероятной наступательной операции ВСУ с повестки дня не снят, поэтому оперативные склады находятся в состоянии боевой готовности и при максимальном наполнении.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.