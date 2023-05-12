Полковник Трухан объяснил, как ВС РФ остановят контрнаступление ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление украинской армии начнётся с мощного удара, который может проломить первую линию обороны ВС РФ. Затем атака будет остановлена резервами. Об этом заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан.

Фото: redstar.ru

Он отметил, что наступление противника останавливается не первым эшелоном, а вторым, поэтому именно этот элемент боевого порядка усилен более мощно.

"Это будет жёсткий момент. Второй эшелон вводится на участке прорыва там, где наступающие достигают успеха, чтобы прорвать второй эшелон и выйти на оперативный простор", — отметил Трухан в эфире интернет-канала PolitWera.

Полковник подчеркнул, что вопрос о вероятной наступательной операции ВСУ с повестки дня не снят, поэтому оперативные склады находятся в состоянии боевой готовности и при максимальном наполнении.

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