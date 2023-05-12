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Полковник Трухан объяснил, как ВС РФ остановят контрнаступление ВСУ

0:58
Силовые структуры

Наступление украинской армии начнётся с мощного удара, который может проломить первую линию обороны ВС РФ. Затем атака будет остановлена резервами. Об этом заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан.

Полковник Трухан объяснил, как ВС РФ остановят контрнаступление ВСУ
Фото: redstar.ru

Он отметил, что наступление противника останавливается не первым эшелоном, а вторым, поэтому именно этот элемент боевого порядка усилен более мощно.

"Это будет жёсткий момент. Второй эшелон вводится на участке прорыва там, где наступающие достигают успеха, чтобы прорвать второй эшелон и выйти на оперативный простор", — отметил Трухан в эфире интернет-канала PolitWera.

Полковник подчеркнул, что вопрос о вероятной наступательной операции ВСУ с повестки дня не снят, поэтому оперативные склады находятся в состоянии боевой готовности и при максимальном наполнении.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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