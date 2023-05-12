Эксперты описали ситуацию на фронте после сообщений о начале контрнаступления ВСУ

2:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все участки фронта находятся под контролем российской армии. В зоне спецоперации идут обстрелы и артиллерийские дуэли. Однако на данный момент о начале полномасштабного контрнаступления ВСУ не может идти речи. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: regnum.ru

"Источники, цели и причины вчерашнего информационного шума непонятны. <…> Вместе с тем, стоит отметить, что из логистических центров в Днепропетровской области выходит техника и направляется на юг, к нам", — отметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский подчеркнул, что активные боевые действия на территории Донбасса идут практически ежедневно. По его мнению, "информационный шум" начался из-за ситуации в Артёмовске, где идут артобстрелы с обеих сторон. Более того, в город вошли представили националистического батальона "Азов"*.

"Они очень хорошо подготовлены, высокомотивированы, поэтому началось более активное движение. Сейчас они, вероятно, немного приостановят ход нашего наступления, но на долго их не хватит", — указал Бердичевский.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что сообщения о прорыве обороны на разных участках фронта стали результатом паники. Однако реальное контрнаступление ВСУ начнётся с массированных ударов по позициям российской армии, полагает аналитик.

"Никакие масштабные действия не будут основаны на планах о "ползучих атаках". Да, локальные бои могут проводиться для отвлечения внимания, но для контрнаступления будут использоваться совершенно другие силы", — резюмировал Леонков.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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