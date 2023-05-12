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Медведев: Запад ведёт дело к третьей мировой войне

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Силовые структуры

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил американских и европейских чиновников в "накачивании" Киева летальным оружием. Как подчеркнул политик, они провоцируют запуск третьей мировой войны.

Медведев: Запад ведёт дело к третьей мировой войне
Фото: ya.ru

Вместе с этим Медведев сказал, что против Москвы развязана гибридная война. По словам экс-руководителя РФ, Запад одобряет атаки на приграничные российские регионы, организовывает диверсии и убийства.

"Покровители наших врагов фактически ведут дело к третьей мировой войне, в которой победителей по определению быть не может", — отметил зампред СБ во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

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БОЛЬШАЯ ВОЙНА С НАТО НАЧАЛАСЬ! Тактический ядерный удар — когда?
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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