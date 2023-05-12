Владимир Зеленский проинструктировал ВСУ в вопросах ведения психологической войны против российской армии.
Президент Украины заявил, что в ВС РФ царят пораженческие настроения, поэтому он посоветовал вести контрнаступление с помощью психологического давления.
"Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери", — заявил Зеленский в своём вечернем обращении.
Украинский лидер пообещал бойцам ВСУ предоставить больше оружия и поблагодарил тех, кто тренирует и лечит украинских военнослужащих.
Ранее авторы американского издания New York Times увидели в заявлении Зеленского секретное послание Западу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.