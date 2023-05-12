Зеленский посоветовал ВСУ обращать армию РФ в бегство с помощью психологического давления

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский проинструктировал ВСУ в вопросах ведения психологической войны против российской армии.

Фото: скрин видео

Президент Украины заявил, что в ВС РФ царят пораженческие настроения, поэтому он посоветовал вести контрнаступление с помощью психологического давления.

"Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери", — заявил Зеленский в своём вечернем обращении.

Украинский лидер пообещал бойцам ВСУ предоставить больше оружия и поблагодарил тех, кто тренирует и лечит украинских военнослужащих.

Ранее авторы американского издания New York Times увидели в заявлении Зеленского секретное послание Западу.

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