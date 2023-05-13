Рогозин допустил применение на Украине тактического ядерного оружия ВС РФ

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина проиграет только в том случае, если Россия одержит победу над Западом. Об этом заявил экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Фото: freepik.com\Liuzishan

"Игла эта украинская, она в этом яйце, а яйцо — натовское. Здесь надо понимать, что, наверное, эскалация будет необходима с нашей стороны", — указал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Рогозина, эскалация конфликта докажет странам коллективного Запада, что Россия не намерена отступать. Москве следует сделать так, чтобы члены НАТО начали "трястись от страха", подчеркнул он.

Необходимо провести ядерные испытания на Новой Земле. США должны осознавать, что оружие массового поражения является не просто политическим аргументом. Рогозин отметил, что о применении стратегических видов вооружения не может идти и речи, поскольку в таком случае весь мир ожидает глобальная катастрофа. Однако использование тактического ядерного оружия (ТЯО) вполне допустимо.

"Почему его не использовать в случае, если мы обнаруживаем полчища противника, который сосредоточен против наших обычных вооружённых сил и который в несколько раз превышает эти возможности? Они используют по сути дела высокоточное оружие, которое наносит нам ущерб не меньший, чем применение тактического оружия", — указал Рогозин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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