Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал потери ВСУ: США не смогут восполнить

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон, сколько бы не пытался, не сможет восполнить огромные потери украинской армии в технике, в том числе и тяжёлой, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Mil.gov.ua

По его словам, цифры просто "немыслимы".

"Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч!" — заявил Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру.

По его словам, Вашингтон не в состоянии дать Киеву столько техники, чтобы перекрыть потери.

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