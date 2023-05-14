Вашингтон, сколько бы не пытался, не сможет восполнить огромные потери украинской армии в технике, в том числе и тяжёлой, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, цифры просто "немыслимы".
"Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч!" — заявил Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру.
По его словам, Вашингтон не в состоянии дать Киеву столько техники, чтобы перекрыть потери.
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