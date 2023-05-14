Глава чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг заявления о якобы прорыве украинских националистов в районе Кременной.
По данным Кадырова, никакого прорыва не было, и информация была "вбросом".
"Командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" со звучным позывным "Иран" опроверг выпущенную в тираж информацию о том, что якобы укронатовские формирования прорвали линию обороны по направлению Кременная", — заявил Кадыров.
Как подчеркнул глава Чечни, ни о каком контрнаступлении ВСУ и НАТО речи не идёт. Однако его источник не отрицает, что были возможны единичные вылазки украинских ДРГ.
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