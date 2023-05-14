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Рогозин: "Царские волки" создали мини-версию РСЗО "Град" и уничтожили из неё опорный пункт ВСУ

Силовые структуры

Боевой группой научно-технического центра "Царские волки" был уничтожен опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщил глава подразделения военных советников Дмитрий Рогозин.

Рогозин: "Царские волки" создали мини-версию РСЗО "Град" и уничтожили из неё опорный пункт ВСУ
Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина / t.me/rogozin_do

Для ликвидации "опорника" была применена компактная версия РСЗО "Град" собственной разработки под названием "Маруся", добавил он.

"Нами в полевых условиях сконструирована мини-пусковая установка для реактивных снарядов "Града". Получился своеобразный "обрез" РСЗО на четыре снаряда", — пояснил Рогозин в интервью агентству РИА Новости.

По словам главы "Царских волков", дальность установки составляет 11 километров, а целеуказание и наведение обеспечивают разведывательные дроны или стандартные артиллерийские приборы.

Ранее американский эксперт сообщил, что разведка Пентагона за закрытыми дверями признаёт слабость Киева и невозможность победы Украины.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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