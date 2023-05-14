Несколько последних контактных боёв показали, что гарнизон ВСУ в Марьинке сильно напуган действиями российских штурмовиков, рассказал боец группировки "Юг" ВС России.
По его словам, солдаты неприятеля передвигаются только бегом и боятся оказаться на открытой местности.
"(Враг. — Прим. ред.) двигается из укрытия в укрытие перебежками, а при контактном бое ведёт огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски — не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла", — пояснил военнослужащий в интервью агентству РИА Новости.
Все диверсионные группы противника, добавил он, выявляются сразу и уничтожаются с помощью артиллерии и миномётов.
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