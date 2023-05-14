РИА Новости: ВС Украины получили ракеты, которые могут долететь до Москвы

ВСУ впервые получили ракеты большой дальности — партию британских Storm Shadow. Обозреватель РИА Новости Давид Нармания рассказал, могут ли они изменить ситуацию в зоне СВО.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поставил условие: применять оружие только на "суверенной территории Украины", то есть и в Крыму.

Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования, запускаемая с самолётов, которая разработана совместно французской компанией Matra и английской фирмой British Aerospace. В настоящее время оружие производится компанией MBDA. Его цена составляет около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу. Самолёты, на которые может быть установлена ракета Storm Shadow: Tornado, Mirage 2000, Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab Gripen.

Экспортные варианты оружия имеют дальность порядка 250 километров, однако существуют модификации и до 560 километров. В первом случае ВСУ могут достичь Воронежа и Ростова-на-Дону, не покидая воздушного пространства Украины. Во втором — дальность ракет позволяет достать до Москвы и Волгограда. Подлётное время составляет около 40 минут.

В то же время глава британского Министерства обороны признаёт, что Storm Shadow значительно уступает в характеристиках российским ракетам "Кинжал" и "Калибр".

"Storm Shadow не в состоянии стать панацеей и кардинально изменить положение на фронте. Пока всё это выглядит как "прощупывание почвы" перед другими, более значимыми поставками от НАТО", — заключил Нармания.

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