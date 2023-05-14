Марков рассказал о планах ВСУ по захвату территории РФ: Washington Post подтверждает

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего ВСУ планируют захватить Брянскую и Белгородскую область.

Фото: topwar.ru

Марков проанализировал публикацию в американском издании Washington Post, в которой говорится, что Владимир Зеленский намерен захватить населённые пункты на неоспариваемой территории России.

"Washington Post подтверждает", — сообщает политолог.

Он отметил, что Запад пока запрещает Украине вторгаться на территорию РФ, однако, по его словам, такое нападение должно произойти в ближайшие дни.

Марков считает, что таким образом Зеленский хочет показать "катастрофическую слабость армии России" и "сильно обрушить моральный дух армии России".

Ранее Сергей Марков рассказал, что США хотят поставить в России марионеточное правительство с целью спровоцировать военный конфликт между РФ и Китаем.

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