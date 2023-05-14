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Марков рассказал о планах ВСУ по захвату территории РФ: Washington Post подтверждает

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Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего ВСУ планируют захватить Брянскую и Белгородскую область.

Марков рассказал о планах ВСУ по захвату территории РФ: Washington Post подтверждает
Фото: topwar.ru

Марков проанализировал публикацию в американском издании Washington Post, в которой говорится, что Владимир Зеленский намерен захватить населённые пункты на неоспариваемой территории России.

"Washington Post подтверждает", — сообщает политолог.

Он отметил, что Запад пока запрещает Украине вторгаться на территорию РФ, однако, по его словам, такое нападение должно произойти в ближайшие дни.

Марков считает, что таким образом Зеленский хочет показать "катастрофическую слабость армии России" и "сильно обрушить моральный дух армии России".

Ранее Сергей Марков рассказал, что США хотят поставить в России марионеточное правительство с целью спровоцировать военный конфликт между РФ и Китаем.

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Украина и F-16: что изменится для РФ? Разбор военного эксперта
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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