Франция намерена оснастить батальоны ВСУ лёгкими танками AMX-10RC

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Франция в ближайшее время намерена обучить несколько батальонов украинских боевиков и передать Киеву ряд военной техники, в том числе лёгкие танки AMX-10RC, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Фото: MK.ru

Такое заявление прозвучала на пресс-конференции по итогам встречи Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронемашин и лёгких танков, включая AMX-10RC", — сообщил Макрон в совместном заявлении с Зеленским.

Во Франции, как во время визита в Германию, лидер Незалежной призвал европейцев усилить "давление на Россию" и сплотиться против российской стороны.

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