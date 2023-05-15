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Франция намерена оснастить батальоны ВСУ лёгкими танками AMX-10RC

0:47
Силовые структуры

Франция в ближайшее время намерена обучить несколько батальонов украинских боевиков и передать Киеву ряд военной техники, в том числе лёгкие танки AMX-10RC, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Франция намерена оснастить батальоны ВСУ лёгкими танками AMX-10RC
Фото: MK.ru

Такое заявление прозвучала на пресс-конференции по итогам встречи Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронемашин и лёгких танков, включая AMX-10RC", — сообщил Макрон в совместном заявлении с Зеленским.

Во Франции, как во время визита в Германию, лидер Незалежной призвал европейцев усилить "давление на Россию" и сплотиться против российской стороны.

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СУЗДАЛЬЦЕВ: "Ждите ВС РФ на Западной Украине. Скоро"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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