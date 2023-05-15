Советник Пушилина Гагин рассказал, зачем ВСУ наносят удары по мирному населению по всей линии соприкосновения

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев продолжает проводить обстрелы мирных населённых пунктов и гражданской инфраструктуры вдоль всей линии соприкосновения. Цель украинских властей — запугать живущих тут людей, уверен советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: Телеграм

Советник Пушилина отметил, что обстрелы мирных жителей производятся регулярно, вдоль всей линии соприкосновения на новых российских территориях, — в ЛНР, и в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Киеву всё равно, куда бить, подчеркнул Гагин.

"Я так понимаю, это акты, призванные не для того, чтобы поразить какие-то военные объекты, а просто нагнать страха на мирное население, которое и так уже устало от этих ударов, потому что ежедневно они наносятся и ежедневно у нас есть жертвы", — добавил Гагин на телеканале "Россия 1".

Советник Пушилина подчеркнул, что в последнее время ВСУ повсеместно активизировались, они прощупывают российскую оборону, время от времени пытаясь организовать небольшие прорывы.

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