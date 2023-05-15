Генерал Даннат: Запад может скоро оставить Киев без своей поддержки

Киев может остаться без поддержки Запада, если заявленное им контрнаступление не принесёт ощутимых результатов, причём в ближайшее время. Такое мнение высказал бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат.

Фото: globallookpress.com

Генерал считает, что Киеву нельзя медлить с началом объявленного контрнаступления, потому что в противном случае Запад может прекратить активное снабжение Украины техникой и вооружением.

"Очень важно, чтобы украинцы действительно эффективно начали это наступление в нужное время… Альтернатива состоит в том, что война может затянуться… в конечном счете, в пользу Путина, и, вероятно, поддержка Запада ослабнет",- заявил Даннат в интервью радио Times.

Ранее киевские должностные лица уже признавались в интервью Financial Times, что сомневаются в том, что контрнаступление Киева будет успешным.

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