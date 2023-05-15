Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта: Прощупывают позиции, ведут разведку боем

Противник начал активные боевые действия на всём протяжении линии боевого соприкосновения, рассказал исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Фото: https://pbs.twimg.com/media/EXMa7O4XkAASjlS.jpg

Он отметил, что это не является контрнаступлением, о котором так много говорят представители киевского режима.

"Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на участках фронта", — добавил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Общая ситуация, подчеркнул политик, контролируется Вооруженными силами РФ, а освобождение Артёмовска (Бахмута) от националистов скоро будет завершено.

Ранее военкоры опубликовали видео, записанное боевиками артёмовского гарнизона, которые показали настоящий огненный дождь из зажигательных боеприпасов, падающий на их позиции.

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